Parmitano mette alla prova la futura casa sulla Luna

Mettere alla prova quella che dovrà essere la futura casa degli astronauti sulla Luna: a farlo sono stati l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Luca Parmitano e Stanley Love della Nasa impegnati ad analizzare dal vivo tutti i dettagli del Lunar I-Hab, il cuore del lunar Gateway, che si sta rifinendo negli stabilimenti di Torino di Thales Alenia Space, jv tra Thales 67% e Leonardo 33%. Nelle ultime settimane, Lunar I-Hab, la futura casa europea della stazione spaziale che sarà messa in orbita attorno alla Luna, ha affrontato alcuni test molto rilevanti per l'avanzamento del programma, al fine di studiare e migliorare la vita umana al proprio interno. Ai lavori per valutare l'ergonomia della base - in particolare su una replica del modulo - e le caratteristiche interne per ottimizzare le attività interne è stata chiamata una squadra di eccezione composta anche da membri di Esa e Nasa, tra cui gli astronauti Parmitano, protagonista di due missioni spaziali di lunga durata e di ben 6 attività extraveicolari, Love che ha partecipato a una delle missioni dello Shuttle di sviluppo della Stazione spaziale internazionale, e infine due dei nuovi astronauti europei Rosemery Coogan e Marcus Wandt. Un'esperienza che ha fornito molti feedback preziosi per il team di programma di Thales Alenia Space, per aiutare a comprendere come organizzare e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione per supportare la vita e le operazioni all'interno di Lunar I-Hab. Un lavoro che servirà a validare tutta la progettazione prima di dare il via alle fasi di assemblaggio del modulo che sarà poi inviato nello spazio.