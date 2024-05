FINANZA & POTERI

Ombre cinesi sulla "torinese" Nhoa

Nata come spin off del Politecnico l'ex Engie in poco tempo è diventata leader dell'energy storage. Ieri ha vinto la gara per l'installazione delle colonnine di ricarica all'aeroporto ma c'è poco da festeggiare. Un gruppo taiwanese ha già quasi il 90%. E la golden power?

È una delle eccellenze nate sotto la Mole. Nhoa, ex Engie Eps uno spin off del Politecnico di Torino, oggi leader dello energy storage e delle colonnine di ricarica per vetture elettriche, quotata su Euronext di Parigi ma col cuore e la testa italiane. Forte di risultati economici e industriali importanti (270 milioni del 2023 e una crescita del +57% sul primo trimestre) si è aggiudicata ieri con una società del gruppo, Atlante, la gara per la realizzazione all’Aeroporto di Caselle di 19 stazioni di ricarica quick, rapida e ultra-rapida, alimentate al 100 per cento da fonti rinnovabili. Seguendo di qualche giorno un’analoga aggiudicazione per la rete autostradale di Aspi (un primo lotto di 90 punti di ricarica).

Neppure il tempo di festeggiare che già si allungano ombre sul futuro dell’azienda. Carlalberto Guglielminotti, fondatore e ceo, è stato infatti rinnovato per un solo anno dal socio taiwanese Tcc (in realtà cinese), che proprio ieri ha annunciato di aver scalato in Borsa la società sfiorando il tetto del 90% delle azioni. Una mossa che non lascia presagire nulla di buono non solo per Guglielminotti, ormai “accerchiato” da consiglieri asiatici infilati in tutti i cda delle varie realtà del gruppo, ma soprattutto per la governance che passerebbe in mani taiwanesi di Tcc (in realtà cinese, visto che il 70% del suo fatturato degli ultimi dieci anni deriva dai cementifici in Cina). Un colpo di mano che trasferirebbe in Oriente innovazione, tecnologia, brevetti, confutando quelle prescrizioni assegnate dal Governo italiano secondo i dettami della golden power all’epoca in cui Engie vendette Nhoa, anzitutto quella di non stravolgere la governance. Cosa che, al contrario e in gran silenzio, sta avvenendo in queste ore.