"Cristiano Ronaldo venga in tribunale", ma non lo trovano

La giustizia italiana non trova Cristiano Ronaldo. Un avvocato intende convocare il calciatore come testimone in un processo celebrato dal tribunale di Torino ma, nelle ultime settimane, i suoi tentativi di contattarlo anche in Arabia Saudita, dove sta giocando, non hanno avuto esito. La causa è quella che vede come imputato il fratello di Cr7, Hugo Dinarte dos Santos Aveiro, 45 anni, socio di maggioranza della società portoghese Mussara Lda, che gestisce il merchandising del calciatore. L'accusa è di truffa intorno una complessa questione che riguarda una fornitura di gadget e di magliette. La parte lesa è un imprenditore torinese, Rocco Valenti, della Pegaso, il cui avvocato ha chiesto l'audizione di Cristiano Ronaldo. Oggi, alla ripresa del processo, il legale ha spiegato che la citazione (di cui ha dovuto farsi carico) non è andata a buon fine. Il documento è stato inviato a due indirizzi: l'uno a Madeira, dove ha sede la Mussara, nella quale Cr7 ha una partecipazione, e l'altro alla sede della società dove milita il calciatore. Si ha la certezza che l'atto ha raggiunto l'Arabia Saudita, ma non che sia stato ricevuto.