Zangrillo, Berlusconi guida sempre la nostra azione

"È trascorso un anno dalla scomparsa del nostro presidente Silvio Berlusconi; un evento che ha lasciato un vuoto profondo non solo nei suoi cari, nella sua comunità politica, in noi che gli volevamo bene, ma nella vita politica e sociale del nostro Paese. Nonostante il dolore e la tristezza che questa perdita ha portato, in questo anno si è rafforzato in noi un forte desiderio di guardare avanti e di continuare a costruire. E i risultati delle elezioni di qualche giorno fa ci dicono proprio questo: Forza Italia oggi è più forte perché in questo anno ha saputo fare squadra e rialzarsi, con determinazione, seguendo gli insegnamenti del nostro presidente". Lo afferma in una nota il senatore Paolo Zangrillo, segretario piemontese di Forza Italia e ministro per la Pubblica amministrazione. "Il nostro fondatore e presidente aveva una grande capacità: saper vedere oltre, sempre alla ricerca del nuovo - sottolinea Zangrillo -. Anche questo lo ha reso un grande politico, un grande uomo. Quando ripenso alle conversazioni con lui, che tengo strette nella memoria, mi tornano alla mente diversi momenti di confronto, come quello di cinque anni fa, quando parlavamo di Alberto Cirio come candidato vincente per la nostra Regione. E oggi quel candidato di allora è stato riconfermato alla guida del Piemonte; una vittoria che vogliamo dedicare a lui, che ancora una volta aveva visto giusto!". "Oggi questi successi sono il segno che il suo lavoro, i suoi sacrifici, la sua passione e la sua lungimiranza hanno messo radici profonde. Perché l'eredità politica che ci ha lasciato è il nostro presente e continuerà a illuminare la nostra azione politica - conclude Zangrillo - Grazie Presidente per la strada tracciata. Noi continueremo a seguirla, come ci hai insegnato, con il sole in tasca".