M5s, Cirio metta a bilancio sostegno a reddito dei lavoratori

Il presidente della Regione Alberto Cirio "si attivi immediatamente per prevedere a bilancio il fondo per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. In campagna elettorale ha detto che avrebbe attuato il prima possibile la misura oggetto di una proposta del M5S, è arrivato il momento di passare ai fatti". A sollecitarlo il Movimento 5 Stelle che oggi ha partecipato, con Sarah Disabato, Alberto Unia, Andrea Russi e Valentina Sganga, all'iniziativa sindacale 'Il rilancio di Torino parte da Mirafiori'. "Questo intervento - dicono i 5 Stelle - è cruciale per garantire un adeguato sostegno economico durante questo difficile periodo di crisi e per evitare un ulteriore deterioramento del tessuto sociale ed economico della nostra regione. Una boccata d'ossigeno di fondamentale importanza in un periodo nel quale continuano a susseguirsi gravi crisi aziendali. La politica deve fornire risposte concrete e tempestive, e il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare e a fare tutto il possibile affinché queste risposte arrivino. Le istituzioni non possono restare inerti di fronte a questa emergenza", concludono i pentastellati, sottolineando che "la crisi che attanaglia Stellantis rappresenta una sfida di enorme portata per i lavoratori, le lavoratrici e l'intero indotto economico del territorio piemontese".