Alessandria, Perissinotto lascia la presidenza del Gruppo Amag

Per "motivi personali" - così come spiegato dall'ufficio stampa - Claudio Perissinotto si è dimesso dalla presidenza del Gruppo Amag di Alessandria (multiutility servizi). Nominato a settembre 2022 dall'attuale sindaco Giorgio Abonante (Pd), 3 mesi fa gli erano state di fatto revocate le deleghe operative, passate all'ad Emanuele Rava. Proprio Rava fa sapere che, nei prossimi giorni, dovrà uscire il bando per individuare il nuovo presidente. Perissinotto mantiene, comunque, la carica di amministratore unico di Amag Reti Idriche, assunta a interim a marzo 2023.