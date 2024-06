Appendino, "tema non è leadership serve vero confronto su futuro"

"La leadership non è il tema, serve un vero confronto sul futuro". Così la vicepresidente M5s Chiara Appendino, interpellata a proposito delle discussioni nel Movimento alla luce del risultato elettorale dell'8 e 9 giugno. "Il tema in discussione non sono le persone e non è la leadership - afferma Appendino -, altrimenti la discussione è fuorviante. Dentro il Movimento non stiamo parlando di questi temi. Noi, insieme al nostro presidente, ci stiamo interrogando su cosa non abbia funzionato, com'è giusto quando perdi 2 milioni di voti che vanno in grande parte in astensionismo. Discutiamo delle nostre prospettive", conclude Appendino, ribadendo che "per questo serve un confronto schietto e serrato sul nostro futuro, lo abbiamo iniziato e lo stiamo affrontando con unità".