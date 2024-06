Club Camere di commercio, Torino promuove piccole medie imprese

Sostegno alle piccole e medie imprese, transizione green, intelligenza artificiale, inclusione sociale e sviluppo urbano intelligente. Queste le priorità emerse durante il primo incontro del Club of Metropolitan Chambers of commerce ad Atene, che ha coinvolto i rappresentanti delle Camere di commercio di Torino, Atene, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Francoforte, Istanbul, Lussemburgo, Lione, Madrid e Parigi. "Come Camera di commercio di Torino siamo stati tra i promotori di questa alleanza che deve tornare a lavorare insieme per lo sviluppo delle piccole e medie imprese che operano in aree metropolitane strategiche per l'economia europea - spiega il Presidente dell'ente camerale torinese Dario Gallina. - Insieme rappresentiamo centinaia di migliaia di imprese e decine di milioni di lavoratori: per questo l'impegno comune deve essere rivolto ad una crescita economica sostenibile e a migliorare le opportunità commerciali, nonostante le gravi crisi internazionali che stiamo vivendo". Il Club si impegnerà a condividere buone pratiche, collaborare su progetti internazionali e promuovere gli interessi delle aree metropolitane per sostenere lo sviluppo socio-economico europeo.