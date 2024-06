Pd: Rossi, risultato sia di monito a chi tenta di toglierci voti

"Mi auguro che il risultato che abbiamo ottenuto rappresenti un insegnamento per chi pensa di farcela da solo, magari tentando di togliere voti proprio al Pd: una strategia che si è rivelata inefficace. Piuttosto, occorre lavorare insieme contro la destra che avanza". Così il segretario del Pd del Piemonte, Domenico Rossi, sull'esito del voto dello scorso fine settimana. "Nei mesi scorsi - sottolinea Rossi - sul Partito Democratico piemontese si è scritto e si è detto di tutto: in troppi hanno scommesso su un risultato negativo. I cittadini invece hanno riconosciuto come credibile il nostro progetto, i nostri candidati e le nostre proposte. E hanno riconosciuto il nostro impegno per la sanità pubblica e contro le liste d'attesa".