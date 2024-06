Studenti pro Palestina si incatenano al Politecnico di Torino

Nove studenti dei collettivi universitari pro Palestina si sono incatenati questa mattina ai cancelli dell'entrata della sede principale del Politecnico di Torino, in corso Duca degli Abruzzi. "Oggi l'intifada studentesca del Politecnico resiste da un mese senza nessuna risposta dalla governance dell'ateneo. - spiegano gli attivisti - Per questo gli studenti hanno deciso di incatenarsi ai cancelli bloccando l'ingresso principale della sede centrale del Politecnico". Gli attivisti da un mese stanno partecipando alle occupazioni delle tre sedi universitarie del capoluogo piemontese per chiedere lo stop degli accordi fra atenei e istituzioni, università israeliane e aziende belliche. Sul luogo è presente anche la Digos della Questura di Torino.