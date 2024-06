Venerdì breve e più permessi per familiari, accordo alla Lavazza

Un nuovo modello di premi per obiettivi, venerdì con orario breve, più permessi caregiving, estensione del congedo di paternità, volontariato aziendale: sono i punti salienti del nuovo contratto integrativo al Gruppo Lavazza che riguarda i quasi 400 lavoratori dello stabilimento di Gattinara (Vercelli). L'accordo - annuncia l'azienda - è stato approvato dai lavoratori con il 97% di consensi. "Il nuovo meccanismo introdotto per l'orario - a fronte di maggiori prestazioni nelle giornate del sabato che possono rendersi necessarie in alcuni momenti dell'anno - consentirà il recupero in altri periodi mediante riduzione a 4 ore della giornata del venerdì". Al capitolo caregiving ai dipendenti concesse 8 ore annue di permessi retribuiti, da utilizzare in caso di accompagnamento dei familiari a visite mediche. Inoltre, saranno riconosciute 4 ore annue per necessità di cura e assistenza veterinaria per i propri animali domestici. Lavazza, inoltre, introduce 5 giorni interamente retribuiti e a carico dell'azienda a titolo di congedi di 'paternità obbligatoria' in aggiunta ai 10 giorni già previsti dalla normativa. Infine, l'azienda ha deciso di estendere anche allo lo stabilimento di Gattinara il programma di volontariato aziendale, avviato presso gli uffici direzionali a fine 2023: i dipendenti avranno la possibilità di usufruire di un giorno retribuito di permesso speciale per partecipare ad attività di volontariato presso alcune associazioni del territorio.