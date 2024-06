Cirio: nuova giunta, presto per parlarne

"Prima devo essere proclamato presidente poi arriverà la nuova giunta". Così il presidente rieletto alla guida del Piemonte, Alberto Cirio, che questa mattina al Grattacielo della Regione ha accolto il trofeo della Grand Depart del Tour de France che farà tappa in Piemonte il 1° luglio a proposito dei tempi per la formazione della nuova giunta. "Ne parleremo quando sarà il momento", ha aggiunto e poi scherzando ha proseguito "non sono neanche neo presidente, oggi sono ancora il vecchio presidente". A chi, poi, gli domandava quando incontrerà le forze politiche per discutere del nuovo governo regionale, Cirio ha ribadito: "Ci stiamo parlando, abbiamo la fortuna di essere amici e quindi gli amici si sentono al telefono, siamo una coalizione politica, non aritmetica, governiamo insieme da sempre, governiamo il Paese, non dobbiamo darci gli appuntamenti per parlarci, ci parliamo tutti i giorni".