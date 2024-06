Cade da un capannone, operaio muore in cantiere cuneese

Incidente mortale in un cantiere oggi pomeriggio a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Un operario di circa 50 anni, ha perso la vita a seguito di una caduta da un capannone. L'incidente si è verificato in zona Bronda, alle porte della città, verso la valle Po. Vani i tentativi di salvare la vita all'uomo da parte del 118. Indagini affidate a carabinieri e Spresal.