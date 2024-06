Truffa e riciclaggio, dal gip l'imprenditore social Szydlik

E' fissato per questa mattina nel carcere di San Vittore di Milano davanti al gip Alessandra Di Fazio l'interrogatorio di garanzia di Ivan Errichiello, il rivenditore di orologi di lusso noto sui social come Ivan Szydlik, arrestato dalla Guardia di finanza di Verbania nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano per truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Più tardi, verso mezzogiorno, sarà la volta del suo braccio destro, Davide Lo Monaco, in collegamento da Verbania dove si trova in carcere.