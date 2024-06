Corteo notturno di Non una di meno a Torino, tensioni con polizia

Un corteo di 400 donne e attiviste di Non una di meno la scorsa notte è partito dalla stazione di Porta Susa a Torino, per "denunciare la violenza sulle donne e l'indifferenza nella quale viene perpetrata". C'è stata tensione tra i manifestanti e la polizia davanti alla sede del commissariato centro, in via Verdi, vicino al rettorato dell'Università, dove le attiviste hanno tentato di affiggere dei cartelli con la scritta "sorella io ti credo". Il corteo è stato ideato dopo la notizia, circolata nelle chat di alcuni gruppi 'auto organizzati' di donne e persone Lgbtqia, di una violenza su una ragazza avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 giugno tra via Cernaia e Corso Palestro, "a cui nessuno ha prestato soccorso". "Nessuno è sceso in strada per aiutarla, se non una ragazza giovane. - denunciano le attiviste di Non una di meno - Ieri sera eravamo lì per quello, sia per rivendicare la pretesa di avere strade sicure in cui non ci stuprino, sia l'indifferenza delle persone, che a seguito delle violenze non fanno niente per aiutare". "Ci siamo trovate con fischietti e pentole abbiamo fatto cori per fare più rumore possibile - aggiungono - per denunciare l'indifferenza entro cui la violenza sulle donne avvien. Abbiamo deciso di provare a fare un piccolo intervento alla Questura di via Verdi - spiegano le attiviste di Non una di meno'- tentando di affiggere alla porta un cartello con la scritta "sorella io ti credo". Questo ha avuto un'immediata reazione della polizia, che è arrivata a difesa di una porta chiusa. Ci hanno strappato i cartelli di mano e hanno cominciato a manganellarci".