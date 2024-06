Negozi storici di prossimità, a Torino avranno un albo

A Torino, prima in Italia, parte l'albo per i negozi storici che contribuiscono a "dare lustro alla città". Dal 19 giugno al 30 settembre è possibile iscriversi alla nuova piattaforma attivata dal Comune per essere inseriti nell'Albo degli esercizi del commercio di prossimità di interesse collettivo, Epic. L'iniziativa, nell'ambito del piano 'Torino compra vicino', "nasce in un contesto complessivo per dare un segnale forte e concreto in chiave di promozione e rilancio di un settore che da decenni patisce una situazione economica pesante", dice l'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino. "A Torino - spiega - ci sono circa 23mila attività di vicinato, e fra queste abbiamo voluto enfatizzare quelle che hanno dato lustro alla città in termini di servizi, testimonianza storico culturale, tradizioni e ne abbiamo individuate un migliaio che, volontariamente, potranno iscriversi all'albo". Tre le categorie, esercizi di valore storico, artistico e culturale, cioè attivi da almeno 70 anni, esercizi di tradizione, attivi da almeno 40 anni, esercizi innovativi e di eccellenza, attivi da 5 o più anni e con almeno 2 caratteristiche fra innovazione, cura della prossimità, sostenibilità, qualità. Gli iscritti, oltre a ricevere una targa e, per i primi 150, un reportage foto video, potranno avere misure di sostegno e di promozione, come l'inserimento in tour tematici e la promozione sui canali ufficiali della Città. Dal prossimo anno la piattaforma per iscriversi sarà aperta da metà febbraio a fine settembre.