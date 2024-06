Protesta al Politecnico di Torino, vigilante fa saluto fascista

Dopo la giornata di proteste studentesche di ieri al Politecnico di Torino, in cui gli attivisti pro Palestina hanno tentato di entrare nel Rettorato e sono stati respinti dalla sicurezza e dalle forze dell'ordine, si sta diffondendo online un video che inquadra uno degli addetti alla sicurezza alzare il braccio destro teso in un saluto fascista. Secondo quanto riportato dagli studenti sarebbe stato questo a provocarli, nel video infatti si sentono gli studenti urlare "Fascista, fascista" all'addetto alla sicurezza e si vedono gli altri agenti nel tentativo di riprenderlo e allontanarlo. Il Politecnico di Torino esprime la sua ferma condanna al "gravissimo episodio verificatosi durante le proteste di ieri: secondo ricostruzioni di stampa e video pubblicati sui social media, - si legge in una nota - un addetto alla sicurezza ha rivolto ai manifestanti il saluto romano. L'Ateneo si dissocia completamente da questo fatto, che lede nel profondo i principi che ispirano la nostra istituzione e quelli democratici della Costituzione italiana". Il Politecnico fa sapere di aver "richiesto alla società che fornisce il servizio di procedere con le azioni necessarie. L'Ateneo sta provvedendo altresì ad intraprendere le opportune azioni a tutela propria e della propria immagine. L'Ateneo si ispira ai valori della legalità fondamentali per la serenità della propria comunità".