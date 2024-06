Università Torino: Senato approva mozione per "cessate il fuoco"

Si è conclusa la sessione straordinaria del Senato accademico dell'Università di Torino chiesta nelle scorse settimane dagli studenti pro Palestina, da un mese in occupazione nelle sedi degli atenei del capoluogo piemontese. E' stata approvata una mozione nella quale si legge che il Senato "sostiene i diritti del popolo palestinese e, tra questi diritti, quello di avere uno Stato in cui riconoscersi congiuntamente con il diritto all'esistenza in sicurezza di Israele". "Per questo, - si legge più avanti - fatta propria la dichiarazione della Crui sul disumano attacco del 7 ottobre e sul massacro di civili che da quella data è stato perpetrato nella Striscia di Gaza, chiede l'immediato cessate il fuoco". Il documento, inoltre, impegna l'ateneo torinese, nelle collaborazioni interateneo e con soggetti terzi, "ad assicurare sempre trasparenza e accessibilità, per quanto consentito dalle normative vigenti, di tutti i propri progetti, accordi, convenzioni, contratti, in generale di ogni collaborazione e relazione didattica o scientifica con soggetti terzi". Trasparenza e formazione garantita anche per le cosiddette tecnologie 'dual use'. Per gli studenti dei collettivi Pro Palestina: "questi obiettivi di certo non ci bastano, - commentano - tuttavia sappiamo di aver aperto una breccia nelle enormi contraddizioni dell'Ateneo torinese e dell'intero sistema su cui esso si basa, orientato esclusivamente al profitto alla privatizzazione. Di certo i risultati ottenuti nella giornata odierna, rappresentano una goccia nel mare ma sappiamo che è da una singola goccia che comincia la tempesta".