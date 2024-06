Cgil Torino, con Tari altra stangata senza confronto

“Non può che lasciare interdetti il fatto che, ancora una volta, il Comune di Torino scarichi sui cittadini l'aumento dei costi dei servizi, senza chiari criteri di equità sociale né un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, come già accaduto per il trasporto pubblico locale”. Così Federico Bellono, Segretario Generale della Cgil Torino, commenta così la decisione della Giunta Lo Russo di aumentare la tassa dei rifiuti (Tari) del 6,67%.Il Segretario continua sottolineando: “Siamo consapevoli che le scelte del governo - con la legge di bilancio - hanno ridotto le risorse degli enti locali, ma non è accettabile fare cassa semplicemente aumentando le tariffe, perché chi ci rimette sono innanzitutto lavoratori e pensionati. Anche per questo motivo era doveroso un confronto, per il quale non è mai troppo tardi”.