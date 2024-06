LA SACRA RUOTA

Grande Panda prodotta in Serbia. Torino fa da fondale per lo spot

Ispirata alla iconica vettura Fiat degli anni Ottanta, il nuovo modello è stato disegnato dal Centro Stile del capoluogo piemontese. Oggi il debutto nelle vie del centro per girare il video pubblicitario. Uscirà dallo dallo stabilimento di Kragujevac

Pensata e progettata a Torino, prodotta in Serbia, ma l’ex capitale dell’auto fa da fondale per il filmato pubblicitario. La nuova Fiat Grande Panda è stata avvistata in centro nel capoluogo piemontese. L’ultima nata del brand piemontese è stata immortalata da Autoappassionati mentre faceva da protagonista di quel che sarà lo spot pubblicitario con il quale Stellantis convincerà tutti ad acquistarla.

La vettura, primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni ’80, un’auto compatta sotto i 4 metri del segmento B, è disegnata dal Centro Stile di Torino sarà prodotta in Serbia ed è il primo modello di una nuova gamma globale basata sulla piattaforma multi-energy Stla Smart Platform. Con la Grande Panda inizia il passaggio del marchio Fiat da una produzione locale a una offerta globale sviluppata da una piattaforma comune. La Grande Panda, che arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa, sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida. Avrà linee semplici e spazio a bordo per cinque passeggeri. La Grande Panda sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo, ogni anno, fino al 2027. “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di Fiat è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda.”, ha detto Olivier Francois, ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis.