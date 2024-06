Lo Russo, "per la sicurezza chiederemo più pattugliamenti"

"C'è un tema che si sta verificando in alcune zone, sono molti gli episodi di vandalismo, danneggiamenti o fenomeni di microcriminalità. Porteremo la questione al tavolo per l'ordine e la sicurezza cercando di chiedere un aumento dei pattugliamenti". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. Ricordando la recente visita del neo assessore Marco Porcedda a Mirafiori, "dove stiamo facendo verifiche per capire se riusciamo a ripristinare un presidio fisso fisico della polizia municipale e magari ad aumentare i vigili nelle operazioni di pattugliamento", il sindaco ha poi focalizzato l'attenzione su San Salvario e Barriera di Milano. "Sono un po' di mesi di sperimentazione di alcune iniziative - ricorda -, come i pattuglioni a San Salvario e il presidio fisso in Barriera di Milano ed è giunto il tempo di fare un check per capire se questa sperimentazione è efficace in queste forme o se deve essere modificata. Porterò la questione al tavolo col prefetto e le forze dell'ordine e come abbiamo fatto in passato cercheremo di trovare un punto di sintesi". Fra i temi, ad esempio, il presidio fisso dell'esercito in piazza Foroni dove, sottolinea Lo Russo, "la situazione è migliorata ma sicuramente non è risolta. Da quanto ci segnalano, nel punto specifico dove c'è il presidio il problema si è in qualche modo risolto nelle ore in cui c'è, ma per altri versi i problemi, ad esempio lo spaccio, si sono solo spostati in altre zone. Il presidio fisso ha dei pregi - conclude Lo Russo -, ma è anche il controllo mobile del territorio che può fare la differenza a parità di risorse umane".