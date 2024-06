GIUSTIZIA

Onorevole pistola, Pozzolo verso il processo

La procura di Biella chiede il rinvio a giudizio del deputato di Fratelli d'Italia. Il colpo che nella notte di Capodanno ha ferito il genero del caposcorta di Delmastro sarebbe partito quando l'arma era nelle sue mani. Lui si difende: "Non sono stato io"

La procura di Biella ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del deputato Emanuele Pozzolo, indagato nell'inchiesta per lo sparo nella notte di Capodanno a Rosazza (Biella) che ferì a una gamba Luca Campana, compagno della figlia dell’allora caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Pozzolo, si legge in una nota del procuratore di Biella Teresa Angela Camelio, è accusato dei reati di omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in luogo pubblico e/o aperto al pubblico della pistola revolver North American Arms e di 5 cartucce. Quando il parlamentare di FdI era stato interrogato a metà maggio, a distanza di 5 mesi dai fatti, aveva detto agli inquirenti che a far partire in maniera accidentale il colpo di pistola era stato in realtà Pablito Morello, poliziotto penitenziario che faceva da capo scorta al sottosegretario alla Giustizia Delmastro.

Il deputato 38enne, sospeso da Fratelli d’Italia, è dunque accusato di lesioni colpose nei confronti di Luca Campana, l’elettricista 31enne rimasto ferito dal colpo d’arma da fuoco che sarebbe partito da Pozzolo, e genero del capo scorta del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, presente quella notte per il veglione nella Pro-loco del biellese. Pozzolo è imputato anche di accensioni ed esplosioni pericolose, porto illegale in pubblico del revolver da collezione Mini DLX North American Arms, calibro 22 e di 5 cartucce Winchester. La richiesta di processare Pozzolo dovrà essere vagliata da un gup.