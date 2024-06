Federalberghi Torino, settore in crescita ma mancano lavoratori

Il turismo a Torino cresce, ma aumentano anche la difficoltà nel trovare personale qualificato che tenga in piedi il settore. E' ciò che emerge dall'assemblea annuale di Federalberghi Torino svoltasi oggi in un hotel del capoluogo piemontese. "Fatichiamo a reperire risorse formate e in numero sufficiente per coprire il fabbisogno delle imprese", spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. Tra le cause indicate dagli albergatori presenti all'assemblea - un centinaio - sollecitati dal presidente nazionale di Federalberghi Alessandro Massimo Nucara - secondo alcuni gli stipendi bassi, il lavoro precario o il cattivo bilanciamento di lavoro e vita privata, per altri alcuni la mancanza di voglia di lavorare e di serietà. E c'è anche chi dà la colpa al reddito di cittadinanza. "Una delle principali causa è l'inverno demografico. In cinque anni gli iscritti alle scuole alberghiere si sono dimezzati -. sostiene Nucara - Sbagliamo a pensare che sia stato il reddito di cittadinanza a causare una mancanza di lavoratori nel settore, anche se può aver scoraggiato qualcuno, la causa è nella crisi demografica". "La questione - prosegue il presidente nazionale di Federalberghi - è da risolvere attraverso le politiche della natalità, ma nell'immediato non basta, bisogna aprirsi al mercato dei lavoratori stranieri" Ma non solo, secondo la vice sindaca Michela Favaro: "Dobbiamo puntare sull'orientamento professionale. Le famiglie spesso preferiscono i licei, quando invece il percorso non è quello adatto al ragazzo e soprattutto crea fasce di giovani esclusi poi dal mondo del lavoro".