PALAZZI ROMANI

L'Autonomia è legge tra le polemiche

Approvato dopo una lunga maratona il ddl Calderoli. Scontro tra i partiti durante le dichiarazioni di voto. Molinari (Lega): "Giornata storica. Ce l'abbiamo fatta". Schlein: "FdI cambi nome in Brandelli d'Italia". Fornaro: "Scelta vergognosa"

Il ddl Autonomia è legge. Dopo una lunga maratona notturna decisa votando la seduta fiume, tra le proteste delle opposizioni, arriva il secondo e definitivo ok al provvedimento con 172 voti a favore, 99 contrari e un astenuto. Nella serata di martedì, dopo la mancata intesa in capigruppo sulla tempistica per l’esame del provvedimento, si era scelto di prolungare la seduta fino alla votazione finale. Le opposizioni avevano bollato la decisione come uno “sfregio” e uno “strappo” al dibattito parlamentare. Il voto per la seduta no stop era passato con 54 voti di scarto tra le grida “Vergogna!” delle opposizioni. Le proteste erano proseguite anche in sede di illustrazione degli emendamenti, tutti di minoranza e tutti respinti, anche per il silenzio della maggioranza mai intervenuta nel dibattito notturno. L’Aula è passata infine all’esame e al voto degli ordini del giorno, una quarantina in tutto, tra cui anche alcuni di maggioranza.

La votazione degli emendamenti è partita dagli articoli 1 e 2, che definiscono il quadro generale e il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni. L’articolo 3, che dispone la delega al governo per la determinazione dei Lep ai fini dell’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione, è passato con 166 voti a favore, 115 contrari e due astenuti. Stesso esito per l’articolo 4, che riguarda il trasferimento di funzioni, mentre è stato approvato 170 voti a favore e 105 contrari l’articolo 5, che riguarda i principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento. L’articolo 6, che ha ricevuto 173 voti a favore e 109 contrari, riguarda l’ulteriore attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali. Passato con 170 voti a favore, 112 contrari e tre astenuti l’articolo 7, che riguarda la durata delle intese e successione di leggi. Votazioni più spedite per l’approvazione degli articoli 8 (monitoraggio, 174 voti favorevoli e 113 contrari) e 9 (sulle clausole finanziarie). Con il voto agli articoli 10 (misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale) e 11 (disposizioni transitorie) si è poi conclusa la votazione di tutti gli articoli del ddl Autonomia.

Una “giornata storica”, esulta Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera che rivolgendosi alle opposizioni ha contestato le argomentazioni contrarie al provvedimento: «Gli argomenti che usavano i fascisti veri contro l’autonomia sono gli stessi che avete usato voi in questi 15 giorni. L’articolo 5 della Costituzione dice che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”. Quando dite che lautonomia è contro la Costituzione o non sapete di cosa parlate o mentite».

A innescare la protesta era stata la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, subito ripresa dal vicepresidente di turno Giorgio Mulè che l’ha richiamata all’ordine: «Vergogna non lo dice nessuno, rispetti la presidenza. Non mi costringa a fare quello che non voglio fare». A difesa di Serracchiani era intervenuto Claudio Mancini (Pd): «Lei non può richiamare in maniera intimidatoria i parlamentari, abbiamo grande stima per lei ma non si deve prestare a rappresentare la maggioranza tifosa». Pronta la replica: «La parola intimidatoria non appartiene al mio vocabolario, è inaccettabile. Ho solo richiamato Serracchiani a essere rispettosa dell'aula». Il deputato dem Federico Fornaro aveva chiesto di intervenire per sottolineare che «vergogna dopo quello che è successo, è un giudizio politico, non è stato dato un giudizio personale, la scelta di mettere la seduta fiume su un provvedimento già contingentato è una scelta vergognosa». Da qui è seguito un coro di “vergogna, vergogna” levato dai banchi dell’opposizione.

«Cambiate il vostro nome di in “brandelli d’Italia” o “fratelli di mezza Italia” visto che la state spaccando, vergogna», ha detto a FdI la segretaria Pd, Elly Schlein, nella dichiarazione di voto finale alla Camera sull’Autonomia. «Avremmo voluto dibattere con serietà e serenità il ddl sull’autonomia differenziata, ma questo ci è stato impedito dalla maggioranza fin dall’esame in Commissione», hanno scritto in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle. «Una maggioranza che, con la decisione di contingentare i tempi di discussione e di approvare il provvedimento con il favore delle tenebre, ha letteralmente violentato il Parlamento. Una violenza squadrista che abbiamo visto anche nell’attacco a un nostro collega, che aveva la sola colpa di porgere una bandiera tricolore al ministro Calderoli. Per fortuna, i cittadini italiani capiranno perfettamente lo sfacelo che la maggioranza sta facendo ai danni del Paese».