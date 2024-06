Macellazione ovini per rito religioso, 4 denunciati nel Torinese

Macellavano ovini senza autorizzazione per la festa religiosa musulmana del "Eid el-Adha" (festa del sacrificio). Quattro persone di religione musulmana sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Venaria (Torino), sorprese domenica, in un terreno agricolo di Caselle Torinese, a macellare capi ovini di provenienza illecita. I soggetti non erano abilitati alla macellazione, avvenuta senza preventivo stordimento degli animali e con pratiche difformi dalle norme previste a garanzia del benessere animale e della salute dei consumatori. I quattro sono stati denunciati per maltrattamento animale, uccisione di animali senza necessità, macellazione clandestina, ricettazione di capi di bestiame e possesso di strumenti da offesa. L'intervento dei militari ha permesso di salvare due ovini che sono stato affidati in ad un'associazione onlus del territorio. Le norme italiane prevedono la possibilità di svolgere la macellazione rituale, in deroga alle norme previste per la normale macellazione, ma unicamente in macelli autorizzati e da parte di personale specificamente abilitate.