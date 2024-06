Istat, sale spesa servizi sociali, restano divari Nord-Sud

Cresce la spesa dei comuni italiani per i servizi sociali e socio-educativi, ma rimane netto il divario tra le regioni del Nord e Sud. È quanto emerge dal report dell'Istat sul welfare territoriale, relativo al 2021. L'incremento della spesa dei singoli comuni, al netto dell'inflazione rispetto al 2020, è del 4,7%, con 10,3 miliardi di euro, "di cui 1,2 miliardi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale". La crescita maggiore è stata registrata al Sud Italia, soprattutto in Calabria (27,6%), Puglia (18,5%) e Basilicata (17,2%), con una spesa media pro-capite di 92 euro, comprese le Isole. Resta alto il divario con le regioni del Centro e del Nord, che registrano una spesa media rispettivamente di 151 e 174 euro. Al Nord Italia, in particolare, risultano le risorse più alte, 197 euro pro-capite, rispetto alla media nazionale di 142 euro. Tre volte superiori, inoltre, rispetto alle risorse del Sud (72 euro).