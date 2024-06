Pichetto, "va rafforzato il ruolo delle autorità di bacino"

"Il cambiamento climatico e la desertificazione impongono attenzione al reticolo delle acque", e per questo "deve essere rafforzato il ruolo delle autorità di bacino". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a un convegno a Roma sui fiumi tombati. "Negli ultimi 14 anni abbiamo speso 40 miliardi per riparare i danni del maltempo", ha proseguito il ministro. Eppure "non abbiamo in mano un censimento dei fiumi tombati e delle potenziali fonti di pericolo in caso di piogge eccezionali". "Sulle azioni di riduzione del rischio, non è una questione di fondi - ha detto Pichetto -. E' come vengono utilizzati e quando. E' una responsabilità collettiva che abbiamo. Il meccanismo normativo e culturale non è più adeguato ai nostri tempi".