GLORIE NOSTRANE

"Ora il Politecnico cacci Zucchetti"

La richiesta del Senato Accademico di rimuovere il docente da tutti gli incarichi di nomina dell'ateneo. Ha auspicato l'eliminazione dell'Ucraina dagli Europei "così ce ne sono 22 in più da mandare al macello". "Non rappresenta i nostri valori" e meno male - VIDEO

Ha augurato ai giocatori della Nazionale ucraina di calcio l’eliminazione dall’Europeo, così “saranno 22 in più da mandare al macello”, ora il Senato Accademico del Politecnico di Torino chiede che il professor Massimo Zucchetti sia “rimosso da qualsiasi incarico di nomina dell’Ateneo nonché di avviare le opportune istruttorie per gli eventuali procedimenti disciplinari”. Insomma, la misura è colma. Prima si è incatenato al fianco dei collettivi Pro Palestina, ora le parole di odio verso un popolo in guerra contro lo stato invasore russo. Il Senato Accademico definisce “deplorevoli” le parole del professor Zucchetti, “lesive dei valori che animano la comunità politecnica” per poi condannare anche “la violenza verbale con cui sono state espresse”. Infine “deplora i suoi giudizi offensivi nei confronti di colleghi e istituzioni, pubblicati sempre tramite i suoi canali social”.

Sul suo profilo sul sito researchgate.net Zucchetti scrive di sé: “He was in the short list of candidates for the 2015 Nobel Prize in Physics for his research on advanced fuel nuclear fusion”. Insomma, candidato al Nobel, tesi di cui però non si trovano conferme in rete. Su un giornale online Zucchetti parla dell’Ucraina come di uno “stato canaglia neonazista” “allevato dall’Occidente”; si scaglia contro la “narrazione di questi Goebbels euroamericani” che ergono “l’Ucraina a simbolo della democrazia”. Farneticazioni di un personaggio da “Zanzara” che ora forse ha superato il limite.