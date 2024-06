ECONOMIA DOMESTICA

Piemonte con i capelli bianchi. Record di anziani in sanità e Pa

Personale ormai vicino alla pensione al Comune di Torino e nell'amministrazione regionale. Tra i medici di famiglia uno su tre sta per andare in pensione. Nel 2042 ci sarà il 15% dei lavoratori in meno. Il report sull'economia piemontese di Bankitalia

L’economia piemontese nel 2023 rallenta ma non si ferma (Pil +0,9%), con le imprese in utile che aumentano di 7 punti sul 2022. Ma vede un’ombra addensarsi, quella della decrescita demografica. Problema che colpisce tutta Italia ma che vede il Piemonte fare peggio della media nazionale, e decisamente peggio del Nord del quale farebbe parte, almeno geograficamente. Gli studiosi della Banca d’Italia, nel presentare il report sull’Economia del Piemonte, hanno dedicato un focus specifico alla componente demografica che rischia di frenare la crescita futura anche solo perché le imprese faranno fatica a trovare gli addetti. Dal 2013 la popolazione regionale è diminuita di 174.000 unità e, secondo elaborazioni basate su dati Istat, al 2042 scenderà del 5%, per un totale di 234.000 persone in meno, ma la popolazione in età da lavoro scenderà addirittura del 14,9%, che vuol dire 285.000 lavoratori in meno nel Piemonte che verrà.

Uno spauracchio del quale il mondo del lavoro mostra già i sintomi. Gli analisti di Bankitalia hanno prodotto un’analisi sul numero degli over 50 rispetto agli under 34. Dato elevato un po' in tutti i settori, ma che nel pubblico schizza oltre il 250%, ha spiegato Cristina Fabrizi che insieme a Andrea Orame ha presentato il report. “Dentro agli enti locali piemontesi ci sono criticità forti”, ha spiegato Fabrizi, “Comune di Torino e Regione Piemonte hanno una quota di over 60 tre volte superiore ai minori di 40 anni”. L’invecchiamento colpisce anche altri settori della Pa come la sanità, che affronterà un difficile ricambio generazionale. Il dato fluttua tra Oss, infermieri e altri profili ma si aggrava “per i medici di famiglia e i pediatri: Il fabbisogno di personale solo per pensionamenti va dal 20% al 30%” dell’organico nei prossimi anni. Necessità che aumentano ancora se si includono le nuove strutture di sanità territoriale previste dal Pnrr.

Se le prospettive sono fosche, la congiuntura non è così terribile. In una condizione nazionale di generale rallentamento dell’economia, il Piemonte è cresciuto quanto la media nazionale (+0,9%), mentre nel 2022 aveva segnato un +2,7%. Nel corso dell’anno passato si è sgonfiata l’inflazione, che passa dall’11,3% registrato a dicembre 2022 allo 0,8% del dicembre 2023. Un’inflazione che vede come sue componenti principali l’energia e i trasporti mentre il contributo del settore alimentare scende in modo marcato. L’industria subalpina ha un fatturato reale in lieve diminuzione. Per le costruzioni la frenata dovuta allo stop al Superbonus è cominciata a fine 2023, ma sta venendo compensata dalla partenza dei cantieri per il Pnrr. Lo sviluppo aziendale è guidato dalla transizione digitale e verde, che occupano rispettivamente gli investimenti del 60% e 70% delle imprese. Le imprese in utile sono aumentate del 7%, la liquidità aziendale rimane stabile ma è aumentato il costo dell’indebitamento (Taeg dal 4,3% al 6,4%), sempre per effetto della politica monetaria restrittiva. Mostrano un segno di debolezza gli investimenti, per via del maggiore costo di finanziamento e per la congiuntura economica di rallentamento generale.

Per quanto riguarda il credito gli analisti della Banca d’Italia rilevano la scarsa esposizione finanziaria delle imprese piemontesi rispetto agli altri periodi nei quali, nelle scorse due decadi, ci si è confrontati con una politica monetaria restrittiva com’è quella tenuta al momento della Bce (le fasi tra 2004 e 2006 e tra 2010 e 2012). Il sistema delle imprese non mostra un particolare problema di solvibilità, dato che si rileva anche per le famiglie che comunque però hanno un potere d’acquisto leggermente inferiore rispetto al pre-Covid (2019). Aumenta anche l’accesso delle famiglie al credito al consumo e anche, lievemente, i consumi stessi (+0,6%) ma diminuisce il loro indebitamento netto per via della minore accensione di mutui, dovuta anche agli alti tassi d’interesse attualmente in vigore. Va ricordato che il reddito reale delle famiglie cala a causa dell'inflazione. Dopo il periodo Covid (2020 e 2021) le famiglie piemontesi hanno ricomposto il proprio portafoglio diminuendo i depositi in conto corrente del 10,8% e aumentano i depositi a risparmio (+9,2%) e l’investimento in titoli, all’interno dei quali la fanno da padrone i titoli di stato.