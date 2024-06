Giudici di Pace, a Torino la marcia in toga degli avvocati

Tutti in marcia da Palazzo di giustizia alle ex Carceri Nuove indossando la toga. Così gli avvocati torinesi aderiscono alla mobilitazione nazionale della categoria contro le condizioni in cui versano gli uffici dei giudici di pace in tutta Italia. L'appuntamento è il 4 luglio. Gli avvocati percorreranno i circa 150 metri che separano l'ingresso del Palagiustizia dallo storico edificio che oggi ospita la sede dei giudici di pace subalpini per "denunciare la paralisi degli uffici, sensibilizzare istituzioni e cittadini e chiedere con urgenza tutti i provvedimenti necessari". A Torino, nelle scorse settimane, circa 560 civilisti hanno indirizzato una lettera all'Ordine professionale per sollevare il problema.