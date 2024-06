Lo Russo, il provvedimento sull'autonomia è molto pasticciato

Il Ddl sull'autonomia "è un provvedimento che, per come è uscito dal Parlamento, è molto pasticciato, molto poco chiaro relativamente alle conseguenze, omette di parlare di una cosa importante che sono le Città metropolitane e auspichiamo che vi sia la capacità di mettersi un po' più in dialogo anche con chi è una voce critica in Parlamento". Così, a margine della presentazione del San Giovanni, il sindaco di Torino e metropolitano, Stefano Lo Russo. "Siamo preoccupati delle conseguenze - ribadisce - e speriamo che il Parlamento, la maggioranza possa tornare sui suoi passi e aprire una stagione di maggior dialogo e confronto sul tema delle autonomie che non riguarda solo le Regioni ma anche i Comuni". Lo Russo ricorda che "come Comuni da tempo chiediamo al Governo e al Parlamento di consentirci di avere più leve d'azione. Se si affronta la questione delle autonomie locali, che è prevista nella Costituzione, con un maggior grado di laicità e soprattutto con una volontà autentica di costruire un dialogo - aggiunge - si può arrivare a una riforma dello Stato migliore e andare incontro a istanze che negli anni sono via via state portate all'attenzione relativamente ai Comuni". "Tra questi sicuramente - conclude - le grandi città metropolitane, che per dimensione e per popolazione sono in molti casi, per esempio quella di Torino, ben più grandi, vaste ed estese di alcune regioni. Questo è un ragionamento che spero possa venire introdotto nel dibattito politico, al momento non vediamo questa disponibilità, speriamo che cambi".