Piemonte, aziende del food protagoniste a New York

Dal 23 al 25 giugno 13 aziende del food piemontesi parteciperanno alla 68esima edizione del Summer Fancy Food di New York, il più grande evento commerciale negli Usa per l'industria alimentare, in programma dal al Javits Convention Center. Alla fiera sono attesi oltre 30mila visitatori e 800 giornalisti. A guidare la delegazione sarà il presidente della Regione, Alberto Cirio, che incontrerà gli operatori piemontesi insieme al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. "Essere tra le prime regioni d'Italia in termini di rapporti economici e commerciali avviati con gli Usa - afferma Cirio - significa per il Piemonte aver accresciuto competitività e attrattività. Il nostro lavoro se da un lato sostiene la crescita delle attività di export verso gli Stati Uniti, che valgono quasi il 10% delle vendite di prodotti piemontesi all'estero, dall'altro favorisce l'insediamento sul nostro territorio di importanti realtà imprenditoriali americane. Il terzo asse di questo solido legame è rappresentato dal turismo, con sempre più visitatori Usa che scelgono il nostro territorio. Il nostro obiettivo ora è mettere in campo nuove risorse per alimentare questi scambi che costituiscono un volano per l'economia e l'occupazione".

La presenza piemontese a New York sarà curata dalla Regione attraverso il progetto integrato di filiera 'Pif agroalimentare', realizzato con Ceipiemonte, l'agenzia partecipata da Regione e Camere di commercio piemontesi che fornisce servizi alle aziende locali per la loro promozione all'estero, e alle imprese straniere che desiderano investire a Torino e in Piemonte. In programma, cooking show e degustazioni di ricette e prodotti tipici piemontesi preparati da Silvia Baldini, chef pluripremiata, imprenditrice e autrice di best-seller. Il 24 giugno appuntamento fuori dalla fiera nella scuola di cucina De Gustibus, dove con la conduzione della produttrice televisiva Kathy McCabe, profonda conoscitrice del Piemonte, sarà servito un aperitivo che racconterà ai giornalisti americani l'offerta food&wine autunnale del Piemonte. Silvia Baldini cucinerà primo e un dolce piemontesi. L'export piemontese verso gli Usa è di circa 1,3 miliardi di euro, risultato che colloca il Piemonte al quinto posto nella graduatoria nazionale delle Regioni che commerciano con gli Usa. L'export agroalimentare vale circa 172 milioni ed è in crescita. La imprese a capitale Usa in Piemonte sono il 9,8% delle imprese a capitale estero presenti sul territorio, ma impiegano quasi il 20% degli addetti e producono il 20,4% del fatturato. Nel 2023 le presenze in Piemonte di turisti dagli Stati Uniti sono aumentate di quasi il 35% rispetto al 2022. Negli ultimi dieci anni si sono registrati oltre 136 mila arrivi e quasi 359 mila pernottamenti dagli Usa, con un incremento di oltre il 70% rispetto al 2014.