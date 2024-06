"Goccia fredda" dal nord, piogge fino a lunedì

Maltempo diffuso in Piemonte, oggi e lunedì 24 giugno, in particolare sulla parte centro-meridionale della regione. A portare le piogge - spiega Arpa, l'agenzia regionale di protezione ambientale - è la "goccia fredda" scesa dal nord Europa, prima sulla Francia orientale e poi sul nordovest italiano. Rovesci e temporali si sono prima sviluppati a ridosso dei rilievi alpini e si sono poi estesi alle zone di pianura e collina. Le temperature a metà mattinata, domenica 23 giugno, sono state di 8-9 gradi inferiori rispetto a ieri: 17 nel centro di Torino, 15.4 a Cuneo. Termometro sotto lo zero, la scorsa notte, in alta quota: -0.5 al Colle dell'Agnello (Cuneo), -0.4 a Sestriere Fraiteve, -4.2 sulla Gran Vaudala, -13.3 ai 4.560 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Ancora maltempo lunedì 24 poiché - spiega sempre Arpa - la depressione scesa dal nord Europa è bloccata da "un vasto promontorio anticiclonico che dall'Egeo si protende fino alla penisola scandinava".