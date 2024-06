Rapina a mano armata in una ditta di logistica del Torinese

I carabinieri della compagnia di Moncalieri (Torino) stanno indagando per una rapina avvenuta in una ditta di logistica, all'interno dell'Interporto Sito a Orbassano, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione il presunto rapinatore è arrivato a bordo di uno scooter ed è entrato con il volto coperto dal casco. Poi ha tirato fuori una pistola e si è fatto consegnare dall'addetto alla cassa circa cinquemila euro in contanti. Infine è scappato a bordo dello scooter. Gli investigatori hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per le indagini.