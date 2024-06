Ad Alba il più giovane consigliere comunale d'Italia

Ha compiuto diciotto anni solo un mese fa ed è ora il più giovane consigliere comunale d'Italia. Riccardo Spolaore, classe 2006, entrerà in consiglio ad Alba (Cuneo) con Fratelli d'Italia, grazie al voto di 128 concittadini. Studente del penultimo anno al liceo classico Govone e militante di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di FdI, il neoconsigliere è presidente della Consulta provinciale degli studenti di Cuneo e dal dicembre scorso anche del Coordinamento regionale delle Consulte provinciali studentesche del Piemonte. "Questo traguardo non è solo mio, ma di tutti i giovani che credono nella possibilità di fare la differenza" commenta il neoconsigliere, dicendosi "onorato di poter rappresentare la mia comunità". In municipio siederà all'opposizione del nuovo sindaco di centrosinistra Alberto Gatto, 34enne. La prima seduta del consiglio comunale è fissata per venerdì 28 giugno.