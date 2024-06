SECONDO TEMPO

Vercelli cambia, ma resta a destra

Dopo Corsaro arriva Scheda. L'avvocato, classe 1942, un tempo socialista s'impone con l'appoggio di una coalizione capitanata da Lega, FdI e Forza Italia. Battuto l'ex primo cittadino Bagnasco tornato in campo con il centrosinistra. Decisivo il Lupo di Olmo

Roberto Scheda è il nuovo sindaco di Vercelli. Classe 1942 come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l’avvocato un tempo socialista s’è imposto con una coalizione di centrodestra formata da Lega, FdI e Forza Italia. Chiuderà il suo mandato a 86 anni. Al secondo turno ha ottenuto 8.070 voti pari al 54,2%. Battuto lo sfidante del centrosinistra, Gabriele Bagnasco, 70 anni, che già lo scorso 9 giugno aveva chiuso col 25,6%, oltre 12 punti dietro Scheda che in questa tornata elettorale ha potuto contare anche sul sostegno di Carlo Olmo, giunto terzo col 15% al primo turno che, pur in assenza di un apparentamento con il suo Lupo bianco, pare essere stato decisivo per la vittoria. Non è un caso, infatti, che tra i primi a complimentarsi e a ricevere i ringraziamenti sia stato proprio Olmo.