Taxi, manifestazione contro l'abusivismo e gli Ncc a Torino

Autisti e rappresentanti sindacali dei tassisti di Torino si sono ritrovati questa mattina davanti alla prefettura di Piazza Castello, dove hanno "presentato le rimostranze al prefetto sulla situazione di abusivismo dilagante in città". Intanto il suolo della piazza è stato occupato da alcune decine di taxi "in segno di protesta". "Ci sono anche qui a Torino auto abusive che non si capisce se abbiano l'assicurazione e l'abilitazione, ma soprattutto se abbiano le condizioni tecniche come vetture per poter trasportare persone - ,spiega Francesco Ammirati, referente del Comitato di base tassisti torinesi - Poi abbiamo degli Ncc (servizio di noleggio con conducente, ndr) che scorrazzano da tutte le parti d'Italia, arrivano da qualsiasi regione e si comportano come se fossero dei tassisti" "Torino non ha un volume di corse da poter sopportare tutto ciò, - prosegue -noi che le tasse le paghiamo e lavoriamo dodici ore per riuscire a tenerci a galla, il lavoro è quello che è, è poco e ce lo facciamo bastare, però meriteremmo un po' più di rispetto. "La notte è il vero dramma, - conclude Ammirati - nessuno fa i controlli, la cosa difficile dell'abusivismo è che devono essere colti sul fatto mentre caricano e scaricano. Altra cosa da correggere sono gli articoli 85 e 86 che sanzionano abusivi e Ncc, l'orientamento dei giudici di pace verso coloro che sono stati colti in fallo è stato che dopo una settimana hanno riconsegnato carta di circolazione e hanno ricominciato a lavorare".