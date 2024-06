A Trino nasce il parco solare più grande del Nord Italia

A Trino, in provincia di Vercelli, da oggi è in funzione il più grande impianto fotovoltaico del Nord Italia. Un progetto targato Enel Green Power e realizzato nella stessa area che "ospitò fino al 1987 una delle quattro centrali nucleari di seconda generazione attive sul territorio nazionale" e divenne poi "sede della prima centrale a ciclo combinato del Paese", si legge in una nota. Un risultato ottenuto anche grazie ai cittadini che hanno contribuito al finanziamento dell'opera "attraverso la campagna di crowdfunding 'Scelta rinnovabile' lanciata nel 2022 da Enel Green Power". L'ampia partecipazione ha permesso di raggiungere e superare l'obiettivo di raccolta fondi, "con un'adesione finale pari al 150% del target che era stato inizialmente fissato". Inoltre, una volta che l'impianto entrerà in servizio, i partecipanti all'iniziativa riceveranno una ricompensa in base al denaro investito. Il parco solare "ha una potenza di circa 87 MW e produrrà circa 130 GWh ogni anno". Questo significa che, in termini di impatto ambientale, "il fabbisogno energetico di circa 47.000 famiglie potrà essere soddisfatto da energia verde, evitando l'emissione in atmosfera di 56mila tonnellate di CO2 e l'utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas", che saranno così sostituiti con energia rinnovabile. Un progetto che si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo delle fonti rinnovabili, obiettivo su cui il gruppo Enel investirà oltre 12 miliardi di euro nei prossimi 3 anni.