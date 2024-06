"Più alberi, meno gelati sciolti", Torino contro climate change

'Più alberi, meno gelati sciolti', 'meno asfalto, più farfalle', 'meno pozzanghere per la strada, più lombrichi'. Propone soluzioni semplici per problemi complessi come quelli legati al cambiamento climatico la campagna di comunicazione di Urban Lab e Graphic Days nell'ambito delle attività sviluppate con Città di Torino per il progetto europeo Conexus per sensibilizzare la cittadinanza sulle soluzioni che possono essere adottate per l'ambiente e contro il climate change. La campagna racconta, in particolare, le azioni nature based realizzate negli ultimi tre anni col progetto Valdocco Vivibile, che ha visto nel quartiere oltre un centinaio di interventi per mitigare e contrastare gli effetti del clima, favorire una mobilità più sicura, aumentare la biodiversità e migliorare la qualità della vita negli spazi urbani. "Come amministrazione - sottolinea l'assessora alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta - siamo molto impegnati sulle tematiche ambientali e di lotta ai cambiamenti climatici, con azioni sul territorio basate sulla natura. Azioni che vogliamo comunicare al meglio, come con questa campagna che ci ricorda che anche piccoli interventi possono portare grandi benefici". 'Più alberi, meno gelati sciolti' è anche un programma di divulgazione e attivazione del contesto locale che ha coinvolto in particolare i bambini e i ragazzi.