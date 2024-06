Muore investita da un furgone della raccolta rifiuti a Torino

Una donna è morta questa mattina a Torino dopo essere stata investita da un mezzo di raccolta rifiuti, dell'azienda Amiat. L'incidente è avvenuto nel quartiere periferico di Madonna di Campagna, in corso Grosseto all'altezza del numero civico 295. Da una prima ricostruzione la donna stava attraversando dall'aiuola centrale: il conducente del furgoncino non ha fatto in tempo a evitarla. È stato lui stesso a chiamare il 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Villastellone e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.