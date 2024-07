SANITÀ

Liste d'attesa, tempesta perfetta. Più prescrizioni, meno visite

Rispetto al 2019 è calata l'offerta di prestazioni a fronte di un aumento, spesso, vertiginoso delle richieste. Il caso dei primi accertamenti. In Piemonte l'incremento più contenuto. Lo scenario tracciato da Mantoan (Agenas). IL RAPPORTO

“Una tempesta perfetta”. E se a dirlo, per descrivere l’acme del maggior problema della sanità italiana qual è la lunghezza dei tempi di attesa, è Domenico Mantoan i dati possono solo confermare. Infatti, così è. L’attuale direttore di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a lungo direttore della sanità del Veneto, non ha usato giri di parole di fronte alla commissione Affari Sociali del Senato per spiegare che sulle liste d’attesa il sistema sanitario italiano non è ancora riuscito a tornare ai livelli antecedenti in Covid e, più precisamente, a quelli del 2019.

Non solo. Cinque anni dopo, ecco la tempesta perfetta, ovvero una diminuzione notevole dell’offerta delle prestazioni incrocia un altrettanto importante aumento della richiesta. E questo accade in ogni regione, da Nord a Sud, sia pure con differenze anche marcate e tali, in più di un caso, da far vacillare l’assunto cavalcato da più parti secondo il quale i tempi cui debbono sottostare i pazienti siano solo la diretta conseguenza di un eccessivo numero di prescrizioni da parte dei medici di famiglia.

Dal recente studio di Agenas emerge, innanzitutto come a fronte di una dotazione complessiva di medici specialisti dipendenti o convenzionati incrementata rispetto al 2019 appena dell’1% (erano 127.504 e sono arrivati a 128.750) e una riduzione dei ricoveri attorno al 3% ( da 8.193.000 a 7.930.205) si è assistito, invece, a un aumento delle prescrizioni ambulatoriali del 44% (da 693.632.109 a 999.894.364) con punte del 60% come nel caso delle risonanze magnetiche in ambito muscoloscheletrico che sono passate da da 1.473.210 a 2.343.726.

In questo contesto l’offerta, o per meglio dire la risposta del sistema sanitario alle richieste, è scesa facendo segnare una media a livello nazionale dell’8%. Fin troppo evidente il divario tra ciò che viene richiesto e quel che viene fornito, divario che si è accentuato rapidamente e anche se i dati si fermano al 2023 non c’è alcun segnale evidente dell’inizio di una controtendenza.

Entrando nei dettagli e prendendo in considerazione la variazione percentuale delle prestazioni erogate, escluse quelle di laboratorio, tra il dato del 2019 e quello dello scorso anno si nota come la riduzione maggiore si registri oltre che nella Provincia di Bolzano e in Valle d’Aosta, in Sardegna con riduzioni tra il 28 e il 25%, ma non vada granché bene anche in regioni come il Veneto che segna un meno 11 con un dato più negativo rispetto anche al Piemonte (-9%), mentre è la Lombardia ad avere contratto appena del 2% le prestazioni rispetto al dato del 2019. Situazione, quella lombarda, che sostazialmente si conferma anche prendendo in esame le prime visite, ambito in cui il Piemonte si colloca con un segno negativo davanti al 14%, ma a fronte di una media nazionale del 10.

Proprio sulle prime visite è interessante raffrontare il dato relativo alla diminuzione dell’offerta con quello dell’aumento delle prescrizioni. In questo caso la media nazionale è del 31% in più rispetto al 2019, ma se per esempio il Piemonte soffre una riduzione del 12% collocandosi in una situazione al centro tra i due estremi, ecco che invece le prescrizioni rappresentano la punta più bassa rispetto a tutte le altre regioni, con un aumento appena dell’8% rispetto, per esempio al 115% dell’Emilia-Romagna o il 105 del Veneto, senza arrivare al 268% della Calabria.

Insomma, in base a questi dati, appare difficile attribuire la responsabilità maggiore, se non l’unica, dei tempi d’attesa in Piemonte a un aumento eccessivo delle prescrizioni che, com’è evidente, non appare esservi stato. Questo aspetto, che pone la regione nella posizione più virtuosa o comunque meno allarmante in assoluto, se da un lato sembra vedere il Piemonte concorrere meno di altri alla tempesta perfetta, lascia aperta la questione sulle altre cause che continuano a rendere ancora troppo lunghi i tempi di attesa.