FINANZA & GIUSTIZIA

Egea, false comunicazioni sociali. Sequestrati 3,6 milioni all'ex ad

Ieri è arrivata l'omologa del Tribunale sui debiti in vista del closing con Iren, oggi l'intervento della Guardia di finanza su mandato della Procura di Asti. Gli inquirenti: "strategie commerciali fallimentari". L'azienda era indebitata ma Carini percepiva compensi stellari

La guardia di finanza di Torino ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,6 milioni di euro a Pierpaolo Carini, ex patron della Egea di Alba (Cuneo), holding di un gruppo che lavora nei settori energia e ambiente, per false comunicazioni sociali delle società quotate, in relazione ai bilanci del periodo 2017-2021. Multiutility energetica dipinta sulla carta come un fiore all’occhiello, in realtà sommersa di debiti, nell’ordine di centinaia di milioni di euro. Il reato viene contestato al management apicale di Egea e della controllata Egea Commerciale, insieme a quello di false comunicazioni sociali. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Asti.

Proprio ieri Iren aveva comunicato che il closing dell’accordo di investimento in Egea è atteso per il primo agosto, dopo che sono state risolte le principali condizioni sospensive previste dall’accordo. Nel dettaglio, spiega Iren, la Sesta Sezione Civile-Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino ha pubblicato il provvedimento di omologa inerente agli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi dalle Egea Spa, Egea PT e Egea Commerciale con le proprie creditrici finanziarie, i propri obbligazionisti e i propri fornitori, nonché le proposte di transazione fiscale formulate all'Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Mentre il 26 giugno è arrivata l’autorizzazione Antitrust che ha seguito il via libera del golden power del 23 aprile. “Infine – conclude Iren – i risultati consolidati riferiti al Perimetro oggetto dell'operazione evidenziano il rispetto della posizione finanziaria netta adjusted contrattualmente indicata”.

Si attendeva, a quanto pare, soltanto l’omologa, per procedere nei confronti dell’ex patron, una volta messa in salvo l’azienda. Il motivo del sequestro? False comunicazioni sociali delle società quotate, accertate per i bilanci dal 2017 al 2021. Secondo l’accusa, Egea avrebbe garantito importanti utili di esercizio, a fronte di perdite superiori ai cento milioni di euro, mascherate. In questo modo, il patrimonio netto sarebbe stato azzerato. Ambienti degli inquirenti parlano di “strategie commerciali fallimentari“, su cui si è innescata la crisi energetica del 2022.

Attraverso artifici contabili Egea Commerciale aveva esposto, ad eccezione del 2021, un utile (ancorché modesto) di esercizio anziché, come avrebbe dovuto, rilevantissime perdite (ammontanti complessivamente a oltre 117 milioni). Ciò avrebbe determinato l’azzeramento del patrimonio netto, che sarebbe anzi risultato ampiamente negativo. Tali pessimi risultati di esercizio si sarebbero dovuti quindi riflettere sul bilancio consolidato della holding Egea, che avrebbero dovuto conseguentemente registrare notevoli perdite e una significativa erosione del patrimonio netto. Se già in situazione di mercato normale, la vendita dell’energia avveniva sotto costo, quando nel 2021 e 2022 il costo dell’energia è esploso dopo la crisi ucraina, la situazione ha peggiorato l'indebitamento, finanziato anche attraverso mancati versamenti dell'iva per 104 milioni. Ciò consentiva di distribuire dividendi, che al 50% finivano a Carini per 3,6 milioni. L’attuale risanamento del gruppo, avviato nel 2023 dal gruppo Iren non è oggetto dell’indagine.