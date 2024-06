Prc, scomparso Silvano Giai, segretario a Bussoleno

E' scomparso oggi il compagno Silvano Giai, segretario del Circolo di Rifondazione Comunista di Bussoleno. Lo riferiscono in una nota Fausto Cristofari, segretario della Federazione di TORINO Prc, Alberto Deambrogio, segretario Prc Piemonte e Maurizio Acerbo, segretario nazionale Prc/Se. "Salutiamo con lui un grande compagno, da sempre impegnato nella lotta della Val di Susa contro il Tav; Silvano ne è stato per anni sicuro punto di riferimento politico e aggregativo, anche attraverso l'opera di animatore dell'associazione La Credenza, conosciuta in tutta la valle. Anche durante la sua lunga malattia Silvano ha voluto e saputo mantenere intatto il suo impegno di lotta. Ci stringiamo intorno alla sua compagna Nicoletta Dosio, con cui questa lotta ha condiviso per una vita".