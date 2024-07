"No allo spaccio", in duecento al presidio in piazza Bengasi

In circa duecento persone, tra residenti e commercianti, si sono dati appuntamento la scorsa sera in piazza Bengasi, per manifestare contro il degrado e lo spaccio di droga nel quartiere Nizza Millefonti, alla periferia di Torino. Promotori della manifestazione la sigla 'Comitati per Torino'. "In queste settimane ci sono arrivate troppe segnalazioni sulla disastrosa situazione di degrado e criminalità in piazza Bengasi - ha spiegato Matteo Rossino dei Comitati per Torino e promotore dell'iniziativa -, una situazione che sta portando i cittadini all'esasperazione. I negozi rischiano di fallire, gli alloggi hanno perso valore e le famiglie vogliono scappare per non far crescere i propri figli tra i pusher".