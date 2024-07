GLORIE NOSTRANE

Bagna cauda nella top ten della cucina italiana

Pazienza se il giorno dopo la vita sociale risulterà compromessa, i piemontesi non rinunciano al loro piatto tradizionale che sta diventando un must anche oltre i confini regionali. Al primo posto svetta la carbonara, solo sesta la pizza. La classifica di Bonusfinder.it

Versione classica con l’aglio scaccia vampiri o in versione light per i deboli di stomaco? Latte o panna? Nella sua ricetta originale o nelle sue varianti la bagna cauda piemontese entra nella top ten dei piatti regionali italiani per numero di hastag su internet (51.049, #bagnacauda) e per volumi di ricerca su Google (32mila al mese) e un punteggio di 7,33 su 10. È quanto emerge dalla ricerca di Bonusfinder.it.

La carbonara si conferma regina della cucina italiana con un punteggio di 9,33 su 10. Con quasi 2 milioni di hashtag su Instagram #carbonara) e 125mila ricerche mensili su Google, è uno dei piatti più amati e ricercati per la sua semplicità con l'uso di ingredienti genuini e facili da reperire come guanciale, pecorino romano e uova.

La ‘nduja si posiziona al secondo posto in questo speciale studio con un punteggio di 7,81 su 10. Questa specialità calabrese, con oltre 160mila hashtag su Instagram (#nduja) e 38mila ricerche mensili su Google, è nota per il suo gusto piccante e deciso ed è apprezzata per la sua versatilità in cucina.

Al terzo posto troviamo i canederli del Trentino-Alto Adige, con un punteggio di 7,72 su 10. Questo piatto tradizionale trentino ha quasi 50mila hashtag su Instagram (#canederli) e 39mila ricerche mensili su Google. I canederli, noti anche come Knödel, sono gnocchi di pane arricchiti con speck, formaggio e verdure, tipici della cucina alpina.

La pizza napoletana si classifica sesta con un punteggio di 7,52 su 10. Dichiarata patrimonio dell'Unesco nel 2017, diventando un simbolo della cucina italiana nel mondo, questa specialità campana ha oltre 2,7 milioni di hashtag su Instagram (#pizzanapoletana) e 24mila ricerche mensili su Google.