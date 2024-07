OPERE & OMISSIONI

A Torino anche la metro va in ferie

Chiude per tutto il mese di agosto, fino al 3 settembre. Lo stop necessario per eseguire lavori di ammodernamento. "Per ragioni di sicurezza e di tempi non possono essere realizzati con la linea in esercizio", spiegano da Gtt. La tratta sarà servita da bus

Anche la metropolitana di Torino va in ferie. Come la scorsa estate anche quest’anno si ferma ad agosto e viene sostituita dai bus di linea. La sospensione del servizio, dal 3 agosto al primo settembre, è legata a lavori di ammodernamento dell’infrastruttura “necessari – spiegano da Gtt, la società comunale di trasporto pubblico – per migliorare e potenziare il servizio offerto”. Si tratta di interventi che “per ragioni di sicurezza e di tempi di esecuzione, non eseguibili nella sola sospensione notturna, non possono essere realizzati con la linea in esercizio”. Durante questo periodo sarà attivo in superficie un servizio bus sostitutivo “dimensionato per rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità dei passeggeri”, con una frequenza media di 8/9 minuti in orario diurno e con fermate in corrispondenza delle stazioni della metropolitana. Dal 2 settembre la metro riprenderà poi il servizio con l’orario attuale: dal lunedì al giovedì e nei giorni festivi, chiusura alle 22, con bus sostitutivi fino a fine servizio, il venerdì e sabato fino alle 1.30.

Fra i principali interventi in programma ad agosto quelli per il prolungamento Fermi-Cascine Vica, il nuovo deposito treni, il nodo stazione Fermi e sul comprensorio tecnico di Collegno, oltre a quelli necessari per il passaggio del sistema di segnalamento fda analogico a digitale. “L’obiettivo – conclude Gtt – è completare entro la fine del 2025 le opere infrastrutturali per mettere in esercizio la linea nel I trimestre 2026 con ulteriori 3,4 km e 4 nuove stazioni, Certosa, Collegno Centro, Leumann e Cascine Vica, rinnovando al tempo stesso il sistema di segnalamento dell'intera linea in modo da poter accogliere il nuovo materiale rotabile di produzione Alstom”.