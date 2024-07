La Barriera Torino ripulisce la statua del Fante d'Italia

La scorsa sera i militanti del movimento 'La Barriera Torino' hanno ripulito il monumento al Fante d'Italia di piazzale Duca d'Aosta, imbrattato sabato durante una manifestazione pro Palestina. "Dopo aver aspettato invano cinque giorni un doveroso intervento del Comune di Torino, abbiamo deciso di provare noi a ridonare dignità, per quanto possibile considerata l'importante entità del danneggiamento e i nostri limitati mezzi, alla statua del Fante d'Italia, eretta in memoria delle migliaia di italiani caduti con onore, per difendere la Patria, durante la prima guerra mondiale", dichiarano i responsabili del movimento in una nota. Durante la pulizia del monumento i militanti de La Barriera indossavano delle giacchette gialle " in segno di scherno al Comune di Torino che non è intervenuto per ripristinare la statua", spiegano dal movimento.