Anfia, a giugno +15,1% di auto immatricolate in Italia

"A giugno sono state immatricolate circa 160mila autovetture, in crescita del 15,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Nel cumulato semestrale, le immatricolazioni sono state 840.658, in aumento del 5,4%". È quanto emerge dal focus sul mercato delle auto dell'Anfia. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, le autovetture a benzina chiudono giugno in crescita del 6,9%, con una quota di mercato del 26,6%. Calano invece le diesel (-18,3% su giugno 2023), con una market share del 13%. Nei sei mesi, le immatricolazioni di autovetture a benzina sono aumentate del 14,0% (30,5% di quota) mentre continua il calo delle auto diesel (-20,4% e 14,5% di quota nel periodo). Le immatricolazioni delle auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 60,4% del mercato del solo mese di giugno, con volumi in crescita rispetto allo stesso mese del 2023 (+31,0%). Nel cumulato, le alternative aumentano del 10,1% e hanno una quota di mercato del 55,1% (+2,4 punti percentuali rispetto ai primi sei mesi del 2023).