Voragine in strada a Torino, disagi per il traffico

Una profonda voragine, le cui cause sono ancora da accertare, si è aperta questa notte in corso Maroncelli, a Torino, nel tratto fra corso Unità d'Italia e via Ventimiglia. In seguito a questo evento è stata chiusa l'intera carreggiata nord in direzione piazza Bengasi, tra la rotonda Maroncelli e via Ventimiglia, per consentire i lavori di allestimento del cantiere necessario per il ripristino urgente della strada. In mattinata si sono registrate code e rallentamenti, dovuti alla chiusura di questo tratto di strada che si somma al restringimento delle carreggiate su corso Unità d'Italia dove si trova un cantiere di Smat. Il traffico è lentamente tornato ad una situazione più tranquilla, ma ci si aspettano ulteriori disagi nelle ore di punta e di maggior afflusso di veicoli. Stessa cosa per i prossimi giorni, fino a quando la viabilità del tratto interessato dalla voragine sarà ripristinata, una volta terminati i lavori di ripristino della strada.