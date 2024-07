A Torino da 86 Paesi per il raduno delle Equipes Notre-Dame

Saranno oltre 7.500 le persone da 86 Paesi che si ritroveranno a Torino per il 13/o raduno internazionale delle Equipes Notre-Dame, movimento laicale nato per rispondere alle esigenze delle coppie di sposi che vogliono vivere in pienezza il sacramento del matrimonio cristiano. Il raduno, dal 15 al 20 luglio all'Inalpi Arena, avrà come tema 'Andiamo con cuore ardente' e sarà vissuto attraverso la celebrazione eucaristica, momenti di meditazione, conferenze, incontri plenari, spettacoli e visite ai luoghi della spiritualità di Torino, Chieri e Castelnuovo Don Bosco. Obiettivo, spiegano Clarita e Edgardo Bernal, responsabili internazionali del Movimento, "celebrare il cammino di fede, comprendere il nostro ruolo nella chiesa e nel mondo di oggi e stabilire gli orientamenti di vita che costituiscono la road map che guiderà il movimento nei prossimi sei anni". Una realtà, quella delle Equipes, "radicata e diffusa nella chiesa piemontese - ricorda l'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole - e che offre oggi una testimonianza molto importante per la comunità cristiana e la società civile, quella della centralità della dimensione spirituale nella vita delle coppie". "Accogliere questo raduno - dice la vicesindaca Michela Favaro - è motivo di orgoglio per Torino, città dei santi sociali e laboratorio di accoglienza e solidarietà". "Il Piemonte - conferma l'assessore regionale con delega alle Famiglie, Maurizio Marrone - accoglierà a braccia aperte le oltre settemila persone che accorreranno a Torino per celebrare la famiglia nel solco dell'insegnamento cristiano".